Старобельск получил современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

12 июня Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали врачам из Старобельского районного территориального медицинского объединения два суперсовременных аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд закупил для Украины 200 аппаратов ИВЛ высокого класса. В этом оборудовании особенно остро нуждаются небольшие региональные больницы. Такие современные аппараты позволяют оказывать помощь пациентам с тяжелыми осложнениями от коронавируса. 32 единицы оборудования были доставлены в страну в начале июня. Это крупнейшая партия аппаратов ИВЛ, ввезенная в Украину после начала карантина. Аппараты были распределены между опорными государственными больницами Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской и Луганской областей, а также Харькова», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отметил, что Старобельск – особенный город для региона. «Это центр Луганщины. Из всех удаленных точек больных будут свозить именно сюда. Наша задача – обеспечить медиков всем, что им нужно. Фонд Рината Ахметова передает такие необходимые нашей медицине аппараты искусственной вентиляции легких. Благодарим за эту помощь. Она поступила очень своевременно. Переоценить ее невозможно, потому что нельзя оценить жизнь или здоровье людей, которым поможет этот аппарат. Фонду и всем врачам, которые тут работают, низкий поклон», – сказал он.

Представитель ДТЭК Виталий Шевченко рассказал о социальной ответственности бизнесов SCM и напомнил, что помощь Рината Ахметова в борьбе с коронавирусом начала поступать еще до начала эпидемии: «В апреле Фонд Рината Ахметова передал Луганской области 30 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса. В мае – 6 тысяч защитных костюмов для медиков, санитайзеры, аксиометры, пульсометры, средства индивидуальной защиты. Теперь пришло время для передачи аппаратов ИВЛ – оборудования, которое спасает жизни».

«Мы благодарны за поддержку. Теперь мы полностью готовы к работе, ко второй волне. Эта помощь будет содействовать нам в нашей деятельности, область будет защищена», – отметила Галина Горбаченко, генеральный директор КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение».

Аппараты, переданные медикам Фондом Рината Ахметова, имеют высокий уровень автоматизации и даже подсказывают режим вентиляции легких, оптимальный для конкретного пациента. Освоить нюансы работы с оборудованием врачам помогло онлайн-обучение, организованное Фондом Рината Ахметова совместно с МОЗ. В первом вебинаре приняли участие более 800 врачей со всей страны, среди них были и медики из Старобельска.

Также Фонд совместно с Министерством цифровой трансформации создал обучающий сериал «Как работают аппараты ИВЛ», который просмотрели свыше 170 000 раз.

Виталий Шевченко также вручил медикам, работающим с COVID в отделении интенсивной терапии, сертификаты на медицинскую спецодежду. Она будет пошита по спецзаказу, индивидуально для каждого врача.

В пресс-службе напомнили, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей. Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.