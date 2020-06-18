За 70 миллионов: В Славянске переселенцам строят жилье (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) бывшее общежитие завода «Славтяжмаш» к концу года станет комфортным жилищем для внутренне перемещенных лиц.

После реконструкции в пятиэтажном здании получат временное жилье 150 семей переселенцев.

«Здание общежития ранее принадлежало заводу. Долгое время не использовалось. Со временем завод передал его в коммунальную собственность. И мы предложили провести реконструкцию, чтобы здесь можно было разместить ВПЛ», – поясняет заместитель начальника управления ЖКХ Славянского горсовета Богдан Крайчев.

Он отметил, что финансируется проект за средства Европейского инвестиционного банка. «Сумма закупок и выполнения работ – 70 млн грн», – добавил Крайчев.

Тендер на проведение работ выиграла киевская строительная компания «Интер-норм». Работы начались в мае этого года. Согласно договора, реконструкция должна быть завершена до 31 марта 2021 года. Однако подрядчик планирует стать объект до конца года – в декабре.

«Необходимо сначала выполнить демонтажные работы перегородок, стяжек пола, штукатурки стен, шпаклевки потолков. И после этого будем приступать к черновым работам. В принципе, мы идем по графику», – говорит прораб ООО «Интер-норм» Александр Шнайдер.

Люди заедут в полностью подготовленное жилье – с мебелью, сантехникой и бытовой техникой. «Будут даже холодильник, микроволновка, электрочайник, электрический бойлер для горячей воды. Отопление будет централизованное», – уточнил Шнайдер.

Кроме самого здания облагородят придомовую территорию. Здесь появятся парковки, лавочки и детская площадка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»