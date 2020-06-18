Родители протестуют: В Краматорске хотят оптимизировать поселковую школу (Документ)

В Краматорске хотят оптимизировать школу №28, которая расположена в поселке Новоселовка. Родители детей, которые там учатся, выступают против этого, опасаясь, что в итоге школу закроют полностью, передает «Kramatorsk Post».

Вопрос о сокращении школы поднимали на заседании горисполкома 17 июня. Управление образования предлагает оставить в 28-й школе только младшие классы, а детей, обучающихся с 5-го по 9-й класс, – распределить по другим школам города.

Чиновники отмечают, что в этой школе в среднем учатся 5-8 детей в классе. В одном классе вообще только 2 ученика, но есть класс и с 13 учениками. В управлении образования говорят, что по новому закону о среднем образовании норма наполняемости класса составляет 25 детей.

По данным горсовета, в пересчете на одного ребенка расходы на 28-ю школу – самые большие в Краматорске – 46 тыс. грн на 1 ученика. В других школах города с полноценной наполняемостью стоимость составляет порядка 16-18 тыс. грн в год.

Оптимизация, по мнению чиновников, позволит сократить расходы на содержание ставок учителей.

Родители учеников 28-й школы выступают против таких мер и против аргументов, приводимых в пользу сокращения. Они говорят, что, во-первых, Новоселовка «не вымирает, дети рождаются, много молодежи, демографическая ситуация стабильна».

Ссылаясь на тот же закон о среднем образовании, родители говорят, что в школах, расположенных в селах и поселках, количество учеников в классах определяется демографической ситуацией, но должно составлять не менее 5-ти человек. При меньшем количестве учеников в классе занятия проводятся по индивидуальной форме обучения.

«Соответственно, основания для реорганизации школы отсутствуют», – заявляют родители.

Кроме того, ближайшая школа расположена в 15 км – и именно туда управление образования планирует перевод новоселовских старшеклассников. Родители уверены: расходы на перевозку значительно превышают финансирование школы №28.

А еще родители боятся, что после оптимизации школу просто закроют. В качестве примера они приводят сельскую школу в Дмитровке на Харьковщине: сначала школу реорганизовали в начальную, а затем она прекратила существование.

Родители учеников 28-й школы обратились с письмом к городскому голове:

Члены Краматорского исполкома, обсуждая вопросы оптимизации 28-й школы, решили, что закрытие 5-9-х классов не решит проблему: здание школы, даже с меньшим количество учеников, все же придется отапливать, тратить средства на ее ремонт и содержание.

Кроме того, старших детей надо будет обеспечить транспортом, что не только уменьшит экономический эффект от закрытия, но также заставит детей проводить около часа в пути до ближайшей школы.

Такое мнение разделяет и городской голова Андрей Панков. Он считает, что решение об оптимизации скорее не будет иметь экономического эффекта. В итоге решение по оптимизации отправили на доработку и поручили начальнику управления образования Марине Мозолевой «более основательно исследовать этот вопрос».