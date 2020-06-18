На Донетчине мошенники присвоили более 5 млн грн соцвыплат умерших в «ДНР» людей

В Донецкой области мошенники наладили схему по присвоению средств людей, умерших на неподконтрольной украинскому правительству территории. Меньше, чем за год они завладели средствами в сумме почти 5,7 млн грн. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Мошенническую схему организовали житель Бахмута и две жительницы Дружковки и Славянска.

«Досудебным расследованием установлено, что в период с марта 2019 года по январь 2020 года мужчина получал от своих союзниц, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области, копии документов умерших там пенсионеров, а от работницы Дружковского ГО Государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления министерства юстиции – свидетельства об их смерти», – говорится в сообщении.

Далее злоумышленник оформлял у «подкупленного» нотариуса доверенности якобы от родственников умерших для получения их пенсий и денежной помощи на погребение. Основанием выплаты так называемым «наследникам» стали поддельные документы. Всего за 11 месяцев мошенники незаконно завладели государственными средствами на сумму почти 5,7 млн грн.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. ч. 2 и 3 ст. 190 («Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц») УК Украины.

В настоящее время подозреваемого и одну из сообщниц преступления суд решил взять под стражу. Досудебное расследование продолжается.