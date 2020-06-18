В рамках наследства: Юристы добились выплаты украинской пенсии умершего в «ДНР» мужчины

Юристы помогли мужчине получить в качестве наследства задолженность по пенсии, которую при жизни не смог получить его отец. Об этом сегодня, 18 июня, рассказали в БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Отец Дмитрия (имя изменено) после 2014 года продолжал жить на неподконтрольной украинской власти части Донецкой области. Он всю жизнь проработал на шахте, получил несколько хронических болезней и в связи с этим получал помощь – страховые выплаты (регресс). Кроме того, ему причиталась пенсия.

Последние годы мужчина был прикован к постели, поэтому не мог выехать на подконтрольную Украине территорию для продолжения получения выплат. Поэтому, подобно многим другим гражданам, потерял все свои источники дохода. «Повезло, что рядом был сын, который заботился о пенсионере, помогал по хозяйству, покупал лекарства, еду и пр.», – поясняют юристы.

В прошлом году отец умер, Дмитрий оформил все необходимые украинские документы и начал оформлять наследство, в состав которого вошли как задолженность по пенсии, так и по регрессу.

Получив свидетельство о праве на наследство, Дмитрий обратился в Пенсионный фонд для получения пенсии отца. Деньги он получил, но не в полном объеме – на 5 тыс. грн меньше, чем указано в свидетельстве на наследство. Он потребовал разъяснений от специалистов ПФУ. Ему ответили, что долги «выплачиваются за прошлое время, но не более чем за 3 года до дня обращения за получением пенсии», и что остаток в 5 тыс. грн как раз не вошел в указанные 3 года.

В сентябре Дмитрий обратился в Мариупольский офис БФ «Право на защиту». Юристы помогли мужчине обратиться в суд с иском «о взыскании пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью».

«Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью. Поэтому мы ожидаем вступления в законную силу решения суда по этому делу», – сообщили правозащитники.

Параллельно сейчас рассматривается дело по регрессу – «о взыскании унаследованной суммы страховых выплат, которая принадлежала пенсионеру и осталась недоэкспонированной в связи с его смертью».

«Мы ожидаем, что суд встанет на сторону истца и подтвердит право на унаследованные страховые выплаты. Особенно, когда по таким делам уже ранее высказался Верховный Суд, подтвердив право на наследование страховых выплат жителю временно оккупированной территории по делу № 642/6946/18», – резюмировали в организации.