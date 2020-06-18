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Экс-президента Януковича вызвали к следователю ГБР

18.06.20 19:59
Виктор Янукович / Фото из открытых источников
Виктор Янукович / Фото из открытых источников

Беглого экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в Государственное бюро расследований. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, Янукович должен явиться к следователю во вторник, 23 июня.

«В связи с неявкой 30 апреля и 13 мая повторно вызывается Виктор Янукович на 11:00 23 июня к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР Бересту О.О. для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве», – говорится в сообщении.

Дело, по которому вызывают Януковича, касается бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене.

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