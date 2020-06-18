ВОЗ предупреждает о вспышке коронавируса из-за военного парада в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 критически отнеслась к намерению России провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией, пишет «Deutsche Welle».

«Любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса», – указала эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд в ходе онлайн-конференции организации 18 июня.

По словам Смолвуд, существует угроза «усиленного распространения» инфекции.

В то же время эксперт европейского регионального бюро ВОЗ отметила, что решение о проведении парада должны принимать российские власти, а не Всемирная организация здравоохранения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на фоне эпидемии коронавируса отменил парад Победы 9 мая и перенес его на 24 июня. В 1945 году в этот день состоялся первый крупный парад по случаю Победы на Красной площади в Москве. Многие российские города, однако, отказались от проведения торжеств по случаю победы над нацистской Германией и 24 июня.

Напомним, 24 военные парады собираются проводить и в «Л-ДНР». В военном параде в «ДНР» примут участие около 2500 представителей военизированных формирований, как всегда, будет продемонстрирована военная техника. В «республике» показали, как идут репетиции.

В «ЛНР» также продемонстрировали подготовку к параду Победы, который также пройдет 24 июня. Местные жители недоумевают, зачем шествие проводить в период карантина, и как на жаре участники выдержат несколько часов в защитных масках и резиновых перчатках.