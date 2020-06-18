«Подписываем у Пушилина»: Перевозчик рассказал о схеме, как добраться из Донецка в Харьков

В связи с закрытием линии разграничения на карантин вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» через Россию. Если «ЛНР» открывает свою часть линии соприкосновения, то попасть в «ДНР» (или выехать) кроме как через Россию практически невозможно, передают «Донецкие новости».

Суть схемы рассказала Ольга (имя изменено), которая организовывает перевозки, в частности, по маршруту «Донецк – Харьков» (и в обратном направлении).

Так, для проезда «Донецк – Харьков» пассажиру необходим паспорт гражданина Украины, но с пропиской в неподконтрольных украинской власти населенных пунктах Донетчины. Для данного маршрута можно не иметь загранпаспорт.

«В Россию из ДНР можно попасть при наличии российского вызова на работу, на основании которого в ДНР дается специальное разрешение на выезд. Поэтому мы человеку оформляем "официальный" выезд на работу и подписываем его у [главы ДНР Дениса] Пушилина», – отмечает женщина, правда, не уточняет, как ее структуре удается получить подпись Пушилина.

А потом уже из России идет официальный въезд через границу в Украину.

«Но когда человек попадает в Украину, он должен установить мобильное приложение "Дія" и направиться на 14 дней на самоизоляцию. А благодаря этому приложению за ним "следят", чтобы он не выходил из дома. Так вот, мы решаем так, что эту "Дію" можно обойти. Эта услуга входит в стоимость», – заверяет Ольга.

Еще момент: фактически выезд из «Л-ДНР» в Украину через Россию – незаконен. Так как из «республик» на подконтрольную территорию официально можно попасть только через линию разграничения и КПВВ. Если же через Россию, то на украинской границе такого пассажира должны оштрафовать. «Сумма штрафа была около 900 грн. Но в стоимость нашей поездки входит также то, что человека не оштрафуют», – продолжает дончанка.

Стоимость поездки «Донецк – Харьков» состоит из двух частей:

200 долл. – за проезд Донецк – Россия;

200 долл. – за проезд Россия – Харьков.

Оплату принимают как в гривне, так и в рублях по курсу валют.

«По прибытию в Харьков мы также помогаем человеку добраться до любого украинского города. Но это уже иная цена. Также с нами можно передавать посылки из ДНР в Украину и обратно», – говорит «перевозчица».

Поездка «Харьков – Донецк» дешевле – 3500 грн, так как здесь «экономия» на «Дії» и украинских штрафах. Но при данной маршруте обязателен загранпаспорт (он понадобится для въезда в Россию) и паспорт, в котором будет стоять прописка на неподконтрольной части Донетчины. «С пропиской это может быть как украинский паспорт, так и паспорт ДНР», – уточняет Ольга.

Люди, которые воспользовались данной схемой, подтверждают ее действенность.

«18 мая я с ними ехала из Харькова в Макеевку. Все границы прошли нормально. Я подсела в Харькове – заплатила 6 тыс. руб. Доехали нормально. Но, конечно, сам путь из-за длительности утомительный. В 12 часов выехали из Харькова, границу ДНР прошли в 5:30. Ну, и соответственно, на 14 дней на карантин», – делится в соцсети Алена.

Руслан отправлял супругу из Мариуполя в «ДНР» за 400 долл. Тоже остался доволен такой возможностью.