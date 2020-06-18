Так громко давно не было: В Авдеевке идет бой

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) вечером начался обстрел. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

«В Авдеевке идет бой, прилеты на окраине города. Так громко давно не было», – написал Магомедов.

Местные жители в соцсетях сообщают, что действительно, такого сильного обстрела не было уже давно: