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Так громко давно не было: В Авдеевке идет бой

18.06.20 21:05
Авдеевка
Авдеевка / Фото: dnews.dn.ua

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) вечером начался обстрел. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

«В Авдеевке идет бой, прилеты на окраине города. Так громко давно не было», – написал Магомедов.

Местные жители в соцсетях сообщают, что действительно, такого сильного обстрела не было уже давно:

  • Марина: «А кто начал этот бой? Мы на Сапронова аж подпрыгнули от этого треска и грохота»;
  • Елена: «Первыми начали стрелять от нас, район карьера и водокачки»;
  • Игорь: «Такого точно!!! Давно не было слышно!!!»;
  • Людмила: «Очень громко, прямо над головой, страшно»;
  • Ирина: «Так расстрелялись, что к нам совы прилетели»;
  • Надежда: «Когда же это закончится наконец! Боже, храни Авдеевку!».

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