Так громко давно не было: В Авдеевке идет бой

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) вечером начался обстрел. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.
«В Авдеевке идет бой, прилеты на окраине города. Так громко давно не было», – написал Магомедов.
Местные жители в соцсетях сообщают, что действительно, такого сильного обстрела не было уже давно:
- Марина: «А кто начал этот бой? Мы на Сапронова аж подпрыгнули от этого треска и грохота»;
- Елена: «Первыми начали стрелять от нас, район карьера и водокачки»;
- Игорь: «Такого точно!!! Давно не было слышно!!!»;
- Людмила: «Очень громко, прямо над головой, страшно»;
- Ирина: «Так расстрелялись, что к нам совы прилетели»;
- Надежда: «Когда же это закончится наконец! Боже, храни Авдеевку!».