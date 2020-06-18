Против экс-президента Порошенко открыто 20 уголовных производств, – Генпрокурор

Государственное бюро расследований открыло 20 производств против пятого президента Украины Петра Порошенко. Среди них – дело о получении Томоса. Об этом сегодня, 18 июня, заявила во время брифинга Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает «РБК-Украина».

По ее словам, на прошлой неделе против Порошенко ГБР закрыло 3 производства, а именно: о назначении премьер-министра во время отсутствия коалиции, вмешательство в деятельность Окружного админсуда Киева и назначение членов Высшего совета правосудия.

Кроме того, генпрокурор отметила, что в ноябре прошлого года в Единый реестр досудебных расследований внесли производства о разжигании межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины. При этом, она не помнит какой именно суд вынес это постановление.

Она добавила, что сейчас по этому делу проводятся следственные действия.

Венедиктова также отметила, что в Украине никто не будет открывать дело для того, чтобы осуществлять политическое давление.

Сегодня Печерский райсуд должен был избирать меру пресечения Петру Порошенко. Однако судебное заседание против Порошенко перенесли на 1 июля.

Напомним, 10 июня Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, где ему сообщили о подозрении по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины.