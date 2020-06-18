«ДНР» может открыть линию разграничения через 5 дней

«ДНР» может открыть свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на линии разграничения через 5 дней. Об этом в соцсети сообщил «председатель общественной палаты ДНР» Александр Кофман.

«По имеющейся у меня информации в течении 3-5 дней проблема [пересечения линии разграничения] должна решиться. Это не значит, что я даю гарантию, что она должна решиться. Но если нет, тогда будет смысл встречаться с инициативной группой в Общественной палате и прорабатывать механизм, как эту проблему можно решить», – заявил Кофман.

Народный депутат Муса Магомедов акцентирует, что как раз через 5 дней – во вторник 23 июня – состоится очередное видео-заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.

«Действия "ДНР" остаются непонятными. Одни разговоры про готовность работы пунктов пропуска. Теперь представители "квазиреспублики" заявили, что договариваются с Украиной, и в течение пяти дней должны открыть блокпосты. Не пойму, о чем, если больше недели уже как Украина открыла КПВВ? Будем надеяться, что это не очередной трёп. Во вторник должно быть очередное заседание гуманитарной группы, возможно после нее вопрос решится положительно», – написал Магомедов в Телеграм.

Напомним, что вопрос об открытии линии разграничения с «ЛНР» уже решен. И с завтрашнего дня, 19 июня, КПП «ЛНР» в районе Станицы Луганской будет работать с 07:00 до 19:00. Из «ЛНР» обещают выпускать всех желающих попасть на подконтрольную Украине территорию, при этом проход в «республику» будет осуществляться только по согласованным спискам.