Хотели покататься на лодке: В Светлодарске чуть не утонули трое подростков

В Светлодарске (Донецкая обл.) трое подростков отправились на местное водохранилище Углегорской ТЭС, чтобы поплавать на лодке. Но они начали тонуть. Лодку из водоема успели вытащить спасатели. Об этом сообщила пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Александра Кочергина, передает «Вільне радіо».

17 июня около 18:00 на телефон Службы спасения поступило сообщение о полузатопленной лодке, в которой находятся дети. Как потом оказалось, парням от 12 до 14 лет. К водоему через несколько минут приехали пятеро светлодарских спасателей. Они с помощью двух веревок вытащили лодку и помогли подросткам добраться до берега.

По словам Кочергиной, дети были напуганы, но физически не пострадали. Они рассказали спасателям, что на лодке решили поплавать ради развлечения.

«Ничего их жизни не угрожает, никому не требуется госпитализация. Они просто были немного напуганы, и мы надеемся, что в будущем они таких проступков больше не будут делать», – сказала пресс-офицер.

После спасения представители ГСЧС развезли мальчиков по домам. Родители, конечно, не ожидали увидеть на своем пороге спасателей.

«Мы постоянно проводим профилактическую работу, и в таких случаях в частности. Ведь родители в первую очередь должны объяснять детям, что так делать нельзя, что это опасно для жизни», – говорит Кочергина.

Даже несмотря на то, что в этот раз все завершилось удачно, несчастные случаи на водоемах встречаются нередко. «С начала этого года в Донецкой области уже зафиксированы 20 случаев гибели людей на водных объектах. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», – резюмировала пресс-офицер.