Дело о «референдуме»: Заместителю мэра Славянска запретили выезжать из города (Фото)

Сегодня, 18 июня, Славянский горрайонный суд продолжил рассмотрение дела заместителя городского головы Виктора Воропаева. Чиновника обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и содействии террористической организации, передает «Патриот Донбасса».

Сегодня во время судебного заседания Виктору Воропаеву выбирали меру пресечения. До этого дня действовала мера пресечения в виде личных обязательств (так называемая «подписка о невыезде»). Чиновник не отстранен от исполнения своих должностных обязанностей, ходит на работу, получает зарплату и может свободно общаться со свидетелями по делу. Однако ему запрещено выезжать за пределы Славянска.

Прокурор Артур Калмыков просил суд продлить Воропаеву данную меру пресечения сроком на 60 суток.

Адвокат Юлия Семенчук заявила, что ограничения по выезду из города – «очень жесткая» мера и просила суд разрешить ее подзащитному передвигаться в пределах Донецкой области. Семенчук мотивировала это тем, что Воропаеву надо посещать медицинские учреждения в других городах из-за проблем со здоровьем. Кроме того, адвокат поясняла, что чиновнику надо ездить на совещания в Краматорск и Мариуполь.

В результате, суд продлил Виктору Воропаеву прежнюю меру пресечения – личные обязательства.

Как сообщалось ранее, в ходе судебного процесса рассматривают события 28 апреля 2014 года, когда на сессии городского совета вынесли решение по трем вопросам: о проведении 11 мая 2014 года «референдума», об образовании «народной дружины» и о назначении на должность председателя исполкома будущего «народного мэра ДНР» Вячеслава Пономарева. Данная сессия горсовета проходила под председательством Виктора Воропаева.