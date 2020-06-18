На Донетчине рассказали о состоянии больных коронавирусом (Видео)

В Константиновской инфекционной больнице находятся 10 пациентов, инфицированных коронавирусом. А также двое – с подозрением на СOVID-19, среди них 8-летний мальчик из Краматорска.

Врач-инфекционист Виктория Денисова отметила, что все пациенты – в удовлетворительном состоянии, никто из них не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«У ребенка из Краматорска тоже удовлетворительное состояние, ждем результаты исследований. У нас одна женщина была подключена к ИВЛ, но сейчас мы ее уже отключили, и она себя чувствует хорошо, ее состояние – средней тяжести», – прокомментировала Денисова.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 июня в Украине коронавирусом заболели 34 063 человека (15 447 пациентов выздоровели, 966 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 349 инфицированных СOVID-19 (155 человек выздоровели, летальных случаев – 8), Луганской области – 68 инфицированных СOVID-19 (49 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 928 заразившихся (выздоровели 255 человек, летальных случаев – 52). В «ЛНР» – 466 заразившихся (выздоровели 418 человек, летальных случаев – 11).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»