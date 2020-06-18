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Пока пас коров: Под Дружковкой избили пастуха

18.06.20 23:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полиция Дружковки расследует уголовное дело по избиению пастуха, передает «Дружковка на ладонях».

Инцидент произошел 16 июня в районе поселка Райское. 46-летний житель поселка попал в больницу с телесными повреждениями лица. В полицию о случившемся сообщили медики.

Как сообщил потерпевший, когда он пас коров в поле, на него напал знакомый и избил.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Проводится проверка.

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