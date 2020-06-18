Житель Светлодарска заболел коронавирусом

За сегодня, 18 июня, в Донецкой области выявлен 1 новый инфицированный COVID-19. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирус обнаружен у 35-летнего мужчины из Светлодарска, который вернулся из России.

8 пациентов выздоровели.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 350 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 153 пациентов;

находятся на лечении – 179 человек;

летальных случаев – 8.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 июня в Украине коронавирусом заболели 34 063 человека (15 447 пациентов выздоровели, 966 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 68 инфицированных СOVID-19 (49 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 928 заразившихся (выздоровели 255 человек, летальных случаев – 52). В «ЛНР» – 466 заразившихся (выздоровели 418 человек, летальных случаев – 11).