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Житель Светлодарска заболел коронавирусом

18.06.20 23:58
Фото: Департамент здравоохранения Донецкой ОГА
Фото: Департамент здравоохранения Донецкой ОГА

За сегодня, 18 июня, в Донецкой области выявлен 1 новый инфицированный COVID-19. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирус обнаружен у 35-летнего мужчины из Светлодарска, который вернулся из России.

8 пациентов выздоровели.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 350 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 153 пациентов;
  • находятся на лечении – 179 человек;
  • летальных случаев – 8.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 июня в Украине коронавирусом заболели 34 063 человека (15 447 пациентов выздоровели, 966 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 68 инфицированных СOVID-19 (49 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 928 заразившихся (выздоровели 255 человек, летальных случаев – 52). В «ЛНР» – 466 заразившихся (выздоровели 418 человек, летальных случаев – 11).

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