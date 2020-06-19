Шея в месте укуса опухла: В Донецке замечены ядовитые пауки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке стали часто встречаться ядовитые пауки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Дончане сообщают о пауках, окрас которых схож с осой. Среди тех, кто встречал таких членистоногих, есть и те, кто пострадал после такой встречи. В частности, женщина рассказывает о том, что подвязывала помидоры, когда ее в шею укусил яркий паук. Шея в месте укуса опухла, но все прошло после принятых лекарств против аллергии. Как пишут люди, это неприятно, но укус данного паука не опасен для жизни человека.

Также встречается еще одна разновидность – встречали такого паука многие, но никто из дончан не сообщил, насколько он реально опасен.

Однако есть в Донецке и опасные представители пауков. Так, дончане сообщают, что неоднократно видели пауков каракуртов – это ядовитое членистоногое, укус которого может привести к тяжелым последствиям, в том числе поражениям нервной системы. Пауков встречали жители частного сектора – находили у себя во дворах и огородах. Люди опасаются, что сыворотки против укуса в «ДНР» нет и призывают всех быть осторожными.

Отметим, что сообщения о замеченных ядовитых пауках каракуртах появлялись в местных пабликах Донецка и Макеевки и в 2018-2019 годах. В 2018 году предупреждала о появлении ядовитых пауков и «администрация» Макеевки.