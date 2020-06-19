В «ДНР» «миграционные службы» принимают документы детей для вступления в гражданство РФ

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «миграционные службы» принимают документы детей для вступления в гражданство РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Согласие второго родителя на вступление ребенка в гражданство РФ оформляется для всех несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Подается оно в комплекте документов, когда ребенка включают в заявление о вступлении в гражданство РФ одного из родителей. Если второй родитель может лично прийти в миграционную службу в момент подачи документов, то такое согласие он оформляет на месте, а заверяет его сотрудник миграционной службы. С собой ему необходимо иметь оригинал и копию паспорта без нотариального заверения», – уверяют в «ДНР».

«Нотариально заверенное согласие второго родителя на вступление ребенка в гражданство РФ подается в случае, если второй родитель не может присутствовать лично в миграционной службе в момент подачи документов ребенка. К этому нотариальному согласию также прилагается копия паспорта без нотариального заверения. Нотариальное согласие может быть оформлено нотариусом любой страны. Оно должно быть на русском языке. Если оно на другом языке, тогда делается его нотариально заверенный перевод в бюро переводов», – добавляют в «республике».

Ранее сообщалось, что жители «Л-ДНР», которые имеют российские паспорта, могут принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Но для этого им самостоятельно нужно выехать в Россию. Для голосующих из «Л-ДНР» в России определили 12 избирательных участков в Ростовской области в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты и др.

Также сообщалось, что руководство «миграционной службы ЛНР» подозревают в принудительной «паспортизации».