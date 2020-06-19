Незаслуженные льготы, субсидии и пенсии могут потребовать вернуть: Что изменится

В Верховной Раде предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно. Об этом пишет «Сегодня».

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3551, который упрощает взыскание пенсий, субсидий, льгот, стипендий и государственной помощи. Единственное изменение, которое прописано в законопроекте – это отмена судебного сбора для местных органов исполнительной власти.

Если раньше устанавливали, что человек незаконно получал ту или иную выплату, для возвращения денег представители власти должны были подавать на нарушителя в суд и самостоятельно платить судебный сбор. Для такой категории дел судебный сбор составляет от 2102 грн.

Из-за судебных издержек на нерадивых получателей субсидий и льгот редко подавали в суд. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что органы местной исполнительной власти просто не имели свободных денег, чтобы подать на человека в суд и оплатить сбор. Также в записке добавляют, что судятся с нарушителем только при отказе добровольно вернуть неправомерно полученную выплату.

Сергей Войченко, кандидат юридических наук и общественный деятель рассказывает, что проверка данных о льготнике осуществляется в три этапа:

превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

текущая верификация – в процессе назначения помощи;

ретроспективная верификация – после выплат от государства.

После этих трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, необходимо ли человеку вернуть полученные деньги.

«В случае выявления недостоверной информации, предоставленной реципиентом, на основании которой были назначены, начислены и/или осуществлены государственные выплаты, органы, осуществляющие их, присылают таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты. В случае несогласия с решением, человек может обжаловать его в установленном законом порядке. Споры в случае отказа людей добровольно вернуть неправомерно полученные государственные выплаты решаются в судебном порядке», – поясняет Войченко.

Эксперт добавляет, что только в 2019 году Министерство финансов проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и социальных выплат. По результатам проверки оказалось, что дополнительно нужно проверить 12,9 млн получателей. И только за октябрь прошлого года было подтверждено 14,7 тыс. случаев неправомерного получения выплат на сумму 27,4 млн грн, которые нужно было вернуть в бюджет.

«В частности, должны быть возвращены обратно в бюджет 13,7 млн грн субсидий, 2,6 млн грн льгот и 11,1 млн грн социальной помощи. Основные нарушения, которые выявили во время проверки получателей субсидий и социальных выплат, это – наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществление ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн. Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам», – говорит Войченко.

Сейчас в суды по этому вопросу обращаются нечасто. Юрист Gracers Law Firm Денис Соловей рассказывает, что на данный момент в Едином государственном реестре судебных решений около 20 тыс. дел в данной категории, что в масштабах страны – немного.

«В судебных решениях органы государственной власти часто просят суд отстрочить уплату судебного сбора, таким образом, его уплата останавливает органы государственной власти от массовой подачи исков о возврате государственных выплат», – говорит Соловей.

Владислав Борисенко, управляющий партнер Адвокатской компании «Борисенко и партнеры», рассказывает, что органы власти имеют право потребовать возврата безосновательно выплаченных сумм государственных выплат не во всех случаях.

«В соответствии со статьей 1215 Гражданского кодекса Украины, даже когда средства получены человеком без законных оснований, он обязан их вернуть только при наличии счетной ошибки со стороны госоргана или недобросовестности самого получателя средств. Причем доказывать наличие ошибки или недобросовестности должен истец, то есть орган власти. Поэтому суды нередко становятся на сторону граждан и отказывают в таких исках», – поясняет Борисенко.

Он добавил, что законопроект №3551 в текущей редакции освобождает от уплаты судебного сбора не все органы власти, поэтому в части пенсий и стипендий пока все остается по-прежнему.

После регистрации законопроекта в парламенте возникли опасения, что его принятие увеличит количество взысканий с украинцев различных выплат и судебных разбирательств станет больше.

«Увеличится ли после отмены судебного сбора количество исков – сказать сложно, но, скорее всего, это все-таки произойдет, ведь ограниченность бюджетных ассигнований на эти цели на сегодня является серьезным сдерживающим фактором для инициирования судебной процедуры», – говорит Борисенко.

Денис Соловей добавляет, что в первую очередь законопроект направлен на поддержку наиболее незащищенных категорий граждан, а также на выполнение закона «О верификации и мониторинге государственных выплат». Этот закон определяет, что споры в случае отказа граждан добровольно вернуть неправомерно полученные государственные выплаты решаются в судебном порядке.

«Однако на практике принятие данного законопроекта откроет путь к массовой подаче судебных исков от органов государственной власти о возврате государственных выплат», – отметил Соловей.

Войченко же подытожил, что в большинстве случаев власти все равно будут пытаться урегулировать все мирными переговорами и не будут массово обращаться в суд.

«В большинстве случаев государственные органы будут пытаться урегулировать это путем переговоров. В противном случае – можем ожидать большое количество судебных исков по данным фактам и их удовлетворения судами, поскольку, как мы говорили ранее, основания для возвращения есть», – говорит Войченко.