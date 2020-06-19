На Донетчине расследуют факт завладения государственными средствами

На Донетчине под процессуальным руководством областной прокуратуры полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что на протяжении 2019-2020 годов должностные лица Славянского городского совета и Управления жилищно-коммунального хозяйства, по предварительному сговору с представителями частных и коммунальных предприятий, осуществляли растрату и присвоение средств местного бюджета, выделенных на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, строительство котельных и капитальный ремонт дошкольного учебного заведения», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате умышленного завышения объемов выполненных работ и внесения заведомо недостоверных сведений в акты их приемки злоумышленники незаконно завладели более 800 тыс. грн.

«Во время проведения 14 обысков административных помещений, служебных кабинетов, офисов, мест проживания и транспортных средств фигурантов в городах Славянск, Краматорск и Курахово обнаружены и изъяты оригиналы документов, черновые записи и компьютерная техника», – отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и суммы нанесенного ущерба.