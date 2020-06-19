Плюс 921 заболевший: Новый антирекорд COVID-19 в Украине

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболел 921 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболел 921 человек. Из них 64 ребенка и 161 медработник. Были госпитализированы 182 человека. Зафиксированы 19 летальных случаев. При этом выздоровели 586 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 34984 человека. Из них 2570 детей и 5877 медработников. При этом в целом выздоровели 16033 человека. Летальных случаев 985», – сообщил глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания зафиксировано во Львовской (142), Ровенской (121) областях, г. Киеве (92), а также Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях.

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 350 случаев COVID-19, в Луганской – 71.