Коронавирус в «ЛНР»: Выявлены еще три новых случая

В «ЛНР» медики зарегистрировали 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 19 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 9:00 19 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 469», – говорится в сообщении.

«В ЛНР, согласно проведенным 18 июня исследованиям, выявлены 3 случая заболевания COVID-19», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что всего выздоровели 420 человек, за прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. Всего умерли 11 человек.