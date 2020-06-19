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Коронавирус в «ЛНР»: Выявлены еще три новых случая

19.06.20 10:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики зарегистрировали 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 19 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 9:00 19 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 469», – говорится в сообщении.

«В ЛНР, согласно проведенным 18 июня исследованиям, выявлены 3 случая заболевания COVID-19», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что всего выздоровели 420 человек, за прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. Всего умерли 11 человек.

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