Минздрав инициирует ужесточение контроля соблюдения карантина, – Степанов

Министерство здравоохранения Украины инициирует ужесточение контроля карантинных мероприятий в связи со сложившейся ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в стране. Об этом сегодня, 19 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Конечно, мы будем реагировать. И кроме тех реакций, которые уже были, сегодня мы будем инициировать со стороны Министерства здравоохранения максимально жесткий контроль соблюдения теми или иными учреждениями условий карантина», – сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что речь идет о транспорте, в котором люди ездят без масок, а также о некоторых супермаркетах, в которых не соблюдают социальную дистанцию, не надевают маски.

«Мы считаем, что должны жесткие ограничения начать вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов», – отметил Максим Степанов.

Министр также сообщил, что будет инициирован созыв региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) для введения соответствующих ограничений.