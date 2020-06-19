Сводка из зоны ООС за 18 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный погиб, еще один был ранен. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Авдеевки – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В темное время суток у этого населенного пункта противником использовалось снайперское оружие;

в пригороде Марьинки – из ручных автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали украинские позиции:

вблизи Крымского – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Орехово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибром 82 мм на подступах к поселку Шумы (Торецк).

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 87 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы сел Крутая Балка и Спартак, на горловском направлении – район КПП "Горловка"».

В «ДНР» также уверяют, что «сегодня утром украинские войска обстреливали ДНР на горловском и донецком направлениях. В Горловке в результате обстрела ранен мирный житель и разрушена насосная станция канала "Северский Донец – Донбасс"; на западной окраине Донецка огнем повреждены 6 домов и линия электропередач».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.