На Луганщине сообщили, у кого выявили коронавирус (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области подтверждены еще 3 случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили в центре, это 2 человека из Рубежного, контактировавшие с семьей, которая заболела накануне. Еще один случай – житель Новопскова вернулся из РФ уже с клиническими проявлениями болезни, обратился к врачу. После ПЦР-исследования ему установлен диагноз «коронавирусная инфекция».

Всего за период эпидемии специалистами обработаны 515 подозрительных случаев, в 71 случае диагноз подтвержден, 52 человека уже выздоровели. Продолжают лечение 19 человек, из них 4 лечатся в стационарах.