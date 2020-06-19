На Донетчине пограничники задержали бывшего участника НВФ

На днях, после получения и проверки оперативной информации пограничники Краматорского пограничного отряда задержали гражданина Украины 1984 года рождения, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«На днях, после получения и проверки оперативной информации пограничники Краматорского отряда задержали гражданина Украины 1984 года рождения. Правоохранители установили, что в 2014 году этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на одном из блокпостов в городе Краматорск», – говорится в сообщении.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.