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В «ДНР» за сутки от COVID-19 умерли 5 человек

19.06.20 11:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 5 смертей от COVID-19. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 18 июня, выявлены 33 случая заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции – у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 10 медицинских работников и 2 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «минздраве».

«Зарегистрированы 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 78, 51 и 46 лет и женщины в возрасте 54 и 96 лет», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 19 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 959:

  • на лечении – 641 пациент,
  • выписан – 261 человек,
  • летальных случаев – 57.

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