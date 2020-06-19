В «ДНР» за сутки от COVID-19 умерли 5 человек

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 5 смертей от COVID-19. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 18 июня, выявлены 33 случая заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции – у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 10 медицинских работников и 2 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «минздраве».

«Зарегистрированы 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 78, 51 и 46 лет и женщины в возрасте 54 и 96 лет», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 19 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 959: