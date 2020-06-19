В ВСУ зафиксировали 5-й летальный случай от COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 5-й летальный случай от коронавируса. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 18 июня умер военнослужащий Вооруженных сил Украины (Львовская область).

«Военнослужащий болел с 4 июня 2020 года, проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой и военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов, поэтому 10 июня пациент был эвакуирован в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" в Киеве. 18 июня состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 были сопутствующие заболевания», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев COVID-19.

«Из них в Сарненской центральной районной больнице находится на лечении 1 работник ВС Украины. Дома под присмотром медицинской службы находятся 10 человек (Киевская область – 2 военнослужащих, Винницкая область – 1 военнослужащий, Волынская область – 1 военнослужащий и Львовская область 5 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – проинформировали в Командовании Медицинских сил.

По состоянию на утро сегодняшнего дня COVID-19 в Вооруженных силах Украины болеют 143 человека. Всего за время пандемии выздоровели 242 человека. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 386 человек. У 22 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.