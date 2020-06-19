«Мама прошла полчаса назад Станицу», – очевидцы о ситуации на линии разграничения

В Станице Луганской (Луганская обл.) сегодня, 19 июня, люди пересекают КПВВ на линии разграничения. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

По свидетельствам очевидцев, желающих пересечь линию разграничения много. Также люди сообщают о том, что тем, кто следует на подконтрольную украинским властям территорию, желательно заранее установить в смартфон приложение «Дій вдома».

Анна: «9:26. Мама прошла полчаса назад Станицу. Без приложения "Дій вдома" не впустят в Украину, это обязательно! Людей много, прошла часа за два обе границы»;

Крис: «9:43. Привет, только прошла КПП "Станицу". Людей очень много, в 7:00 проехало 4 автобуса с автовокзала, на остановке стояло около 150-200 человек. Затем автобусы стали забирать людей на остановке. Сильная давка, но все довольно быстро произошло на ЛНР. На украинском КПП все начинается с установки приложения, затем меряют температуру и документы проверяют, я ехала с собакой, документы никакие не смотрели на нее, досмотр чемодана, сами показываете дно чемодана и все, еще раз проверяют приложение на выходе полиция. Выходим и очень много перевозов в любой город, можно найти сразу поездку на "Блаблакаре". И лучше всего установить приложение заранее дома, чтобы не было проблем, интернет хороший. В 9:00 все уже прошла»;

«Администратор»: «11:35. Только что с кольца 50 лет. Разговаривал с таксистами и водителем автобуса. С утра из Луганска выехало 8 автобусов. 2 вернули. Украина пропускает только с самоизоляцией на 14 дней. Туда-обратно за день не получится. В ЛНР с пропиской свободно. Насчет списков в ЛНР не знаю, врать не буду. Еще говорят, что пропускают целый день в обе стороны, а не по полдня каждая сторона».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

16 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, а через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» прибыли 76 человек, а в «республику» – 81 человек (из них двое вернулись, т.к. их не пропустили «республиканцы»);

17 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям территорию проследовали 68 человек.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».