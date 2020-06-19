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Рада назначила министра защиты окружающей среды

19.06.20 12:31
Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Верховная Рада назначила министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. Соответствующее представление правительства поддержали 264 народных депутата, пишет «Сегодня».

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время представления Абрамовского напомнил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды было разделено на два ведомства – Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, поэтому появилась необходимость в назначении профильного министра.

«Роман Абрамовский – действующий заместитель министра энергетики, работает на этой должность с октября 2019 года. Имеет успешный опыт работы как в бизнесе, так и на государственной службе и в госуправлении. После наших собеседований и консультаций было принято решение, что он возьмет на себя такую большую ответственность за экологию Украины», – сказал глава правительства.

В свою очередь сам кандидат в министры заявил, что на сегодняшний день в экологической политике много вызовов.

«Я четко знаю, что делать, чтобы ликвидировать и последствия промышленного загрязнения, и адаптироваться или бороться с изменениями климата, много вопросов в лесном хозяйстве, много вопросов в инфраструктуре обращения с отходами, в том числе с радиоактивными. У меня есть четкий план, как сделать так, чтобы рыбной хозяйство и вообще рыбные ресурсы приносили пользу стране. В ближайшее время представлю четкие пошаговые планы, которые будут коррелироваться с Программой деятельности правительства», – сказал Абрамовский.

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с парламентом, без которого невозможно будет провести «экологические» реформы – рынка древесины, рыбной отрасли, контроля предотвращения промышленного загрязнения, адаптации к изменениям климата.

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