В соцсети показали очередь перед КПВВ в Станице Луганской (Фото)

Сегодня, 19 июня, через линию разграничения в сторону подконтрольной украинским властям части Луганщины и в обратном направлении пропускают людей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, в одном из пабликов опубликована фотография очереди перед украинским КПВВ «Станица Луганская». На фото видно, что людей в очереди – несколько десятков.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 июня, очевидцы сообщили о ситуации на КПВВ.

Напомним, украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

16 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, а через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» прибыли 76 человек, а в «республику» – 81 человек (из них двое вернулись, т.к. их не пропустили «республиканцы»);

17 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям территорию проследовали 68 человек.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».