Лисянский ознакомился с готовностью пограничников к пропуску лиц через КПВВ на Донетчине

Представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский ознакомился с готовностью пограничников к пропуску лиц через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Во время рабочего визита Лисянского в Донецкий погранотряд обсуждались вопросы функционирования КПВВ в период проведения мероприятий противодействия распространения COVID-19.

Начальник Донецкого пограничного отряда полковник Олег Нероденко в ходе встречи предоставил всю запрашиваемую информацию представителю обмудсмена, в частности, относительно установки электронного приложения «Дій вдома» во время пересечения лицами КПВВ. Также был представлен информационный баннер с указаниями мер противодействия распространения COVID-19, которые установлены на всех КПВВ.

«Пограничники полностью готовы к восстановлению работы контрольных пунктов въезда-выезда. Однако отметим, что КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" не осуществляют пропускные операции до отдельного распоряжения командующего ООС. Со стороны же незаконных вооруженных формирований до сих пор происходит демонстрация нежелания идти навстречу гражданам. Вопиющим является случай у КПВВ "Марьинка", где перед блокпостом оккупантов уже больше недели проживают мать с сыном без возможности пересечь линию разграничения», – сообщил Олег Нероденко.

Пограничники и в период карантина продолжают нести службу на всех КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, осуществляя пропуск мониторинговых миссий, гуманитарных грузов и лиц, которые с критическими гуманитарными потребностями обращаются за разрешением к командующему ООС и получают положительный ответ.

О рабочем визите сообщил на своей странице в Facebook и сам Лисянский.

«По поручению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, провел рабочую встречу с руководством Донецкого пограничного отряда, базирующегося в городе Мариуполь и контролирующего КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово"», – отметил он.

По словам Лисянского, в личной беседе с начальником погранотряда он подчеркнул важность готовности пограничной службы к работе КПВВ по обычному графику. «Начальник пограничного отряда проинформировал меня, что во время пандемии продолжались работы на КПВВ, направленные на улучшение инфраструктуры и условий пересечения линии разграничения», – сообщил Лисянский.

Напомним, украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

16 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, а через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» прибыли 76 человек, а в «республику» – 81 человек (из них двое вернулись, т.к. их не пропустили «республиканцы»);

17 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям территорию проследовали 68 человек.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».