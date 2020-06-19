Похищен из дома: В плену «ДНР» три года находится преподаватель информатики

Александр Шелест – преподаватель информатики Донецкого национального технического университета. Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» задержали его 13 сентября 2017 года, сообщает Медийная инициатива за права человека.

Неизвестные люди пришли в донецкую квартиру, где Александр проживал вместе с мамой, позвонили в дверь – им открыли. Затем попросили мужчину спуститься вниз к машине – мол, надо было узнать человека. Когда вернулись в квартиру, изъяли всю технику и арестовали Шелеста.

Впоследствии родители узнали, что Александра обвиняют в «шпионаже».

Александр Шелест

Бывший пленник НВФ Олег Галазюк, который некоторое время содержался в одной камере с Шелестом, рассказывает, что до задержания тот перевозил посылки из Покровска в Донецк.

«Его считали перевозчиком, а когда пришли с обыском домой, то, что увидели еще и фото боевиков и военной техники. Дело в том, что у университета, где Саша работал, располагались общежития, в них расквартировались боевики, была военная часть. А еще он ремонтировал оргтехнику в больнице Калинина, где лечились террористы», – говорит Галазюк.

После задержания Шелеста держали в изоляторе временного содержания, возили на допросы, в частности, с использованием электрического тока. «Его привязали к столу пленкой в помещении так называемого отдела по борьбе с организованной преступностью, но провода не успели подключить – Саша сразу согласился со всеми обвинениями», – рассказывает бывший заложник.

Когда проходил так называемый «судебный процесс», Александр Шелест был в СИЗО. 17 мая 2019 года прозвучал «приговор» – 11 лет заключения. После мужчину перевели в колонию №32 в Макеевке, где он находится и по сей день.

«Саша знал, что в списки на обмен 29 декабря 2019 года не попадает, и не понимал почему, ведь он уже давно находится в заложниках, а его мама своевременно предоставляет все документы. Родители Шелеста весьма преклонного возраста, кроме них заботиться о Саше некому», – добавил Галазюк.