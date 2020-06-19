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На Донетчине проверят системы оповещения

19.06.20 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В среду, 24 июня, в Донецкой области проверят автоматизированные системы централизованного оповещения. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Жителей и гостей области во время проведения проверки просят сохранять спокойствие.

«Департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой областной государственной администрации 24 июня 2020 гоа с 14:00 до 14:30 будет проводиться плановая техническая проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Донецкой области с включением уличных электросирен и трансляции по телерадиоприемникам речевой информации в сфере гражданской защиты. Во время проведения проверки системы оповещения необходимо сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами», – говорится в сообщении.

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