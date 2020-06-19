Женщин из сельской местности на Донбассе обучат предпринимательству

В Донецкой и Луганской областях 100 предпринимательниц и 250 самозанятых женщин из сельских районов обучат бизнес-навыкам и основам правовой помощи. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Грантовый проект «Сокращение гендерного неравенства среди женщин сельского населения путем повышения компетенций в сфере предпринимательства и правосудия» реализуют общественная организация «Агентство регионального развития восточного Донбасса» при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

По словам Ларисы Бычковой, председателя ОО «Агентство регионального развития восточного Донбасса», по статистике больше безработных в селах, из них 70% – женщины.

«Поэтому приглашаем в проект женщин, которые готовы учиться и основать свой бизнес, чтобы иметь постоянный доход, быть независимыми», – отметила Бычкова.

После отбора участники пройдут обучение на тренингах, предпринимательницы получат менторов, которые помогут разработать стратегию развития дела.

Также организаторы запланировали 4 учебных тура – в Днепропетровскую и Львовскую области, чтобы показать участникам успешные примеры бизнеса в селах.