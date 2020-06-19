Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает «ДНР» разблокировать КПВВ в Марьинке

Мониторинговая миссия ООН по правам человека продолжает отслеживать последствия ограничений свободы передвижения в зоне конфликта, связанных с COVID-19, в том числе работу пунктов пропуска на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

«За последние две недели мы посетили контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской и Марьинке, которые с 10 июня были открыты для пересечения с контролируемой правительством территории», – отмечается в сообщении.

Так, Миссия сообщает, что 17 июня 80-летняя женщина с инвалидностью, которая с марта не могла вернуться домой на территорию, контролируемую незаконными вооруженными формированиями, наконец пересекла линию соприкосновения через КПВВ «Станица Луганская». Она была одной из более чем 800 гражданских лиц, которым удалось пройти через этот КПВВ в обоих направлениях с прошлой субботы.

«В то же время мы сожалеем о том, что пересечение остается невозможным через КПВВ в Марьинке. В воскресенье сын пожилой женщины умер в Донецке. Другая женщина потеряла мужа. Так же, как и десяткам других гражданских лиц, этим женщинам не разрешили перейти на другую сторону от линии соприкосновения, и они не могут похоронить своих близких», – констатируют правозащитники ООН.

В Миссии отмечают, что приветствуют объявленное снятие ограничений на пересечение линии соприкосновения для лиц, постоянно проживающих в «ЛНР».

«Мы также повторяем наш призыв к соответствующим акторам в Донецке способствовать пересечению линии соприкосновения через КПВВ в Марьинке. Число людей, остро нуждающихся в пересечении, и их отчаяние продолжают расти», – подчеркивают правозащитники.

Напомним, что вопрос об открытии линии разграничения с «ЛНР» уже решен. С 19 июня КПП «ЛНР» в районе Станицы Луганской будет работать с 07:00 до 19:00. Из «ЛНР» обещают выпускать всех желающих попасть на подконтрольную Украине территорию, при этом проход в «республику» будет осуществляться только по согласованным спискам.