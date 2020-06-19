Как 38 копеек превратить в миллионы: Махинации на высшем должностном уровне (Видео)

Выгодные махинации на высшем должностном уровне. Схема для наживы испытана и надежна. Подставная компания покупала электроэнергию у «Киевтеплоэнерго» дешевле, а продавала ее госкомпании «Укрзализныця» значительно дороже. Так и зарабатывали. На каждом проданном киловатте получали 38-м копеек. В месяц выходило плюс 100 млн грн практически из воздуха. В то время, как государственный бюджет терял эти самые деньги. Об это сообщает телеканал «Украина».

Что можно купить в магазине за 38 копеек? Хлеб – нет, молоко – тоже нет. На мясо даже смотреть не стоит. А если дважды по 38, получится 76 копеек. Теперь можно купить одну луковицу. Но если взять 38 копеек почти 850 млн раз, получится 321 млн грн. Именно столько заработали топ-чиновники на схеме «золотой ключик».

Суть проста: купить дешевле, продать дороже. Компания-посредник торговала электроэнергией. Брала у «Киевтеплоэнерго» по одной цене, а вот отдавала «Укрзализныце» – по значительно более высокой.

«На каждом киловатте организаторы этой схемы зарабатывают 38 коп», – говорит народный депутат, фракция партии «Европейская Солидарность», Алексей Гончаренко.

Нардеп обнародовал материалы коррупционной схемы.

«Там фигурирует такой господин Притыка, он является владельцем одной из этих фирм-прокладок, которая вклинилась между коммунальным предприятием и государственным. Ходят слухи, что к этому имеет отношение господин Герус, как председатель Комитета по вопросам энергетики. И господин Коваленко, который является членом Национальной комиссии», – говорит Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко не обвинил коллегу-депутата, наоборот – предложил расследовать схему вместе. Но три недели один из самых богатых «слуг народа» предложение игнорирует. Разобраться куда делись деньги решили другие депутаты. Инициировали создание следственной комиссии.

«Комиссия при Верховной Раде будет рассматривать все схемы. Это также касается и тарифов на коммунальные платежи. Участие в посреднических фирмах, созданных при участии топ-чиновников, которые сегодня охватили различные сектора промышленности. И зарабатывают на этом», – говорит народный депутат фракция, партии «ВО "Батькивщина"» Михаил Волынец.

Но решение за монобольшинством. Без согласия однопартийцев Андрея Геруса расследования не будет. Нажмут ли они зеленые кнопки или же закроют глаза и голосов на создание следственной комиссии не дадут, – пока неизвестно.

«Пока временная следственная комиссия будет создана. Если она будет создана, то пока Национальная комиссия, она продолжает искажать рынок и способствовать тому, что каждый месяц там миллиарды зарабатывают», – говорит народный депутат фракция, партии «ВО "Батькивщина"» Алексей Кучеренко.

Набивать карманы за наш с вами счет, да еще и на службе у народа – дело серьезное и уголовное.

«Это все признаки государственной измены. Поэтому и наказание за государственную измену – это серьезная статья – от 10 и более лет. За незаконное обогащение во власти тоже серьезная статья – 5 лет 6, 7 и больше. Но это будет решать суд. И дело должно оказаться в суде», – говорит народный депутат фракция партии «ВО "Батькивщина"» Валентин Наливайченко.

Пока дело расследуют, государство уже потеряло 321 млн грн. За эти деньги можно было отремонтировать 16 км дорог, закупить 606 аппаратов искусственной вентиляции легких или приобрести 320 пассажирских вагонов. Но ни дорог, ни ИВЛов, ни вагонов мы с вами не увидим. По крайней мере, купленных за эти деньги.