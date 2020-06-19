Ползучая аннексия Донбасса: МИД призывает усилить санкции против России за новый «референдум»

Министерство иностранных дел Украины требует усиления санкций против РФ в связи с намерениями обеспечить голосование жителей временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса и Крыма на российском референдуме об изменениях в Конституцию. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном сегодня, 19 июня.

Заявления «администраций Л-ДНР» о предстоящем голосовании жителей с незаконно выданными российскими паспортами в МИД воспринимают как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса составляет грубое вмешательство во внутренние дела и является продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса», – подчеркивают в МИД.

В заявлении говорится, что Украина вместе с иностранными партнерами неоднократно указывала на то, что «незаконная паспортизация на оккупированных территориях Донбасса рассматривается как сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является РФ».

То же самое касается и Крыма: в МИД отмечают, что голосование там будет незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права.

«Общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора. Привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования», – резюмировали в МИД.

Напомним, «центризбирком ДНР» и «центризбирком ЛНР» заявили, что жители «Л-ДНР», которые имеют российские паспорта, могут принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Но для этого им самостоятельно нужно выехать в Россию.

Ранее в российской Госдуме заявили, что почти 189 тыс. жителей неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей в упрощенном порядке получили российские паспорта. Еще 98 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.