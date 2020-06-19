ФК «Шахтер» – ФК «Александрия»: Перед матчем

В 27-м туре Премьер-лиги ФК «Шахтер» в Киеве встретится с «Александрией». Пресс-служба «горняков» рассказала о некоторых деталях накануне поединка, который состоится 20 июня на НСК «Олимпийский».

20 лет назад. Первый матч c командой из Александрии (на тот момент – «Полиграфтехника») «Шахтер» провел в 2000 году в Кубке Украины. В 1/16 финала «горняки» победили со счетом 3:0, а голами отметились Анатолий Тимощук, Андрей Воробей и Алексей Белик.

4 гола Дентиньо. Алекс Тейшейра и Дентиньо – лучшие бомбардиры клуба в противостоянии с «Александрией» в ЧУ (по 4 гола). Интересно, что в 2011, 2015 и 2016 годах 9-й номер «оранжево-черных» неизменно забивал в первые 15 минут матча, а в 2019 году – в компенсированное ко второму тайму время.

34 удара. Суммарно в 2 матчах этого сезона «Шахтер» нанес по воротам «Александрии» 34 удара, из них 15 пришлись в створ. В обоих поединках чемпион владел мячом свыше 70% игрового времени.

Текущая форма. После возобновления сезона подопечные Владимира Шарана победили «Зарю» (1:0), а затем дважды со счетом 1:5 уступили «Динамо» и «Десне». «Шахтер» последовательно обыграл «Динамо» (3:1), «Десну» (3:2) и «Колос» (1:0).

Серия «Александрии». Команда забивает 10 туров подряд. Серия длится с декабря, когда на своем поле александрийцы всухую разгромили «Ворсклу» (3:0), а в марте одержали самую крупную победу в этом сезоне – 4:0 во Львове над «Карпатами».

Пенальти Гречишкина. Экс-полузащитник «Шахтера» Дмитрий Гречишкин в 5 прошедших турах оформил 4 гола, из них 3 – с пенальти.