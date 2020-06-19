На Луганщине на мине подорвались двое военных

Вблизи Новотошковского (Попаснянский р-н, Луганская обл.) сегодня, 19 июня, двое украинских военнослужащих подорвались на мине. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское в результате разрыва мины двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Обстоятельства происшествия выясняются.