Мы кроем крыши, а по нам летят пули: Жительница Марьинки рассказала о вчерашнем обстреле (Фото)

В прифронтовом городе Марьинка (Донецкая обл.) днем 18 июня обстреляли жилой сектор, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила местная жительница Ольга Санжаревская в соцсетях.

«Мы кроем крышу, а по нам летят пули! Прилетели десятки пуль в тот момент, когда идут работы по ремонту крыши, но окно пробила одна. Это слава Богу, что никого не ранило», – написала Ольга.

Она опубликовала фото простреленного окна.

По словам женщины, за время боевых действий такого раньше не было. «Мы вроде многое пережили, но такого как сегодня ни когда еще не было! Как людям нашего города восстанавливать свои дома в такой ситуации! Мы вроде как на войне живем, но привыкнуть никак не можем к тому, что среди бела дня просто так могут лететь десятки пуль в жилой район, где люди, дети...», – пишет Ольга.

Другие жители города разделяют ее мнение, кроме того, у многих окна прострелены, но на помощь или прекращение обстрелов надежды нет.

«У меня все окна в таких дырочках. Но увы, нам не положена помощь на восстановление, и окна никто не дает..», – комментирует житель Марьинки Андрей.

«Мы никому не нужны! А стрельба не прекратится никогда! Пусть вас Бог хранит», – пишет Юлия.