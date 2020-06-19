Зеленский рассказал, что нужно сделать, чтобы не переходить к жесткому карантину

Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужны четкие правила для общественных мест и системная коммуникация с гражданами. Об этом сегодня, 19 июня, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

В пресс-службе отметили, что за последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.

В связи с новыми антирекордами заболеваемости COVID-19 существует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина, отметил глава государства.

«Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина», – сказал Владимир Зеленский.

Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом – 921 человек, 19 человек умерли. Дополнительно он отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.