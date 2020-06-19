В полях и у жилых домов: на Донетчине миссия ОБСЕ обнаружила почти 900 противотанковых мин

С 1 по 14 июня в прифронтовой зоне Донецкой области Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые обнаружила более 870 противотанковых мин. Об этом говорится в отчете миссии за указанный период.

Как отмечают наблюдатели, более 300 мин оказались установлены вблизи жилых домов на полях в Ясиноватском районе и неподалеку неподконтрольной украинским властям Горловки.

«В течение отчетного периода Миссия впервые зафиксировала более 870 противотанковых мин, включая около 300 мин в полях у жилых домов в Водяном и примерно 440 мин (из которых 10 вблизи жилых домов) в полях возле Широкой Балки», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.