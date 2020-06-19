Что такое справка ВПЛ, как и зачем ее нужно получать переселенцам

Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) выдается бесплатно, а указанный в ней адрес временной регистрации не заносится в паспорт, т.е. не является постоянной пропиской. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара рассказала консультант по вопросам судебного производства БФ «Право на защиту» («Право на захист») Екатерина Демченко.

Она напомнила, что внутренне перемещенное лицо – это гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое вынуждено было оставить свое место жительства в результате вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушений прав человека или из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Статус ВПЛ подтверждается соответствующей справкой, которая подтверждает факт внутреннего перемещения и постановки на учет переселенца.

Прежде чем оформлять такую справку ВПЛ, нужно понимать, для чего она может понадобиться. Она позволит на подконтрольной Украине территории:

получать ежемесячную адресную помощь (т.н. пособие переселенца);

переоформить социальные выплаты, пенсию;

оформить ребенка в детский сад или школу;

получить доступ к медицинской помощи;

и пр.

Для получения справки нужно лично обратиться в структурное подразделение (управление) по вопросам социальной защиты населения. Несовершеннолетние переселенцы или маломобильные граждане могут обратиться через своего законного представителя.

Право на получение справки ВПЛ также имеют лица, которые не хотят возвращаться по месту своего прежнего проживания, оставшегося на неподконтрольной территории. Это:

освободившиеся из мест лишения свободы;

демобилизованные военнослужащие;

студенты, учащиеся профессионально-технических учебных заведений, которые на период обучения были прописаны в местных общежитиях.

Также справку ВПЛ могут получить:

студенты, учащиеся профессионально-технических учебных заведений, которые на период обучения переместились с неподконтрольного Донбасса, прифронтовых населенных пунктов или аннексированного Крыма;

граждане, что жилье было повреждено или разрушено в результате военных действий и сейчас оно не может использоваться для проживания.

Для получения справки ВПЛ переселенцу в управление социальной защиты населения нужно подать следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины (паспорт, для детей – свидетельство о рождении и пр.).

«Если в поданном документе указано место регистрации (прописка) на оккупированной территории или в зоне АТО / ООС, то справка ВПЛ выдается человеку в день подачи заявления. Если нет отметки о месте регистрации, то заявитель должен предоставить факты, что он проживал на оккупированной территории или в зоне АТО / ООС», – добавила Демченко.

Доказательствами проживания на неподконтрольной территории или в районе проведения АТО/ООС могут быть:

военный билет с отметкой о прохождении службы на указанных территориях;

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

документ о собственности на движимо и недвижимое имущество;

решение органа местной власти о зачислении ребенка в детский сад, школу, в приемную семью, детский дом семейного типа и пр.;

медицинские документы (например, лечебная карта, выписки из больницы);

фотографии, видеозаписи;

иные документы – перечень не ограничен.

«Если переселенцу отказывают в выдаче справки ВПЛ. Совет: требуйте регистрации поданного вами заявления. Заявление считается зарегистрированным, если в нем указаны: номер и дата, ФИО и должность лица, которое приняло заявление. Также требуйте обязательно письменного отказа вам в выдаче справки. С этим письменным отказом далее обращаетесь в один из центров предоставления бесплатной правовой помощи», – рекомендует Демченко.

Она выделила наиболее распространенные вопросы, которые появляются у переселенцев при оформлении справки ВПЛ:

если нет паспорта – обратитесь в подразделение Государственной миграционной службы по месту своего проживания, и в течение одного дня ГМС выдаст временное удостоверение, подтверждающее личность;

справка ВПЛ выдается бесплатно, никакие деньги, пошлины и пр. платить не нужно;

в справке ВПЛ указывается адрес временной регистрации переселенца, но этот адрес не заносится в паспорт, т.е. не является постоянной пропиской.

«Также частый вопрос – срок действия справки ВПЛ. Сейчас она бессрочная. Кроме того, если вы потеряли справку, то можно оформить дубликат», – резюмировала правозащитница.