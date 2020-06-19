За время карантина в «ДНР» выдали более 3 тысяч разрешений на выезд в Россию

В «ДНР» более 4 тыс. человек подали документы для выезда в Россию в период действия ограничений, связанных с коронавирусом. Порядка 80% получили положительный ответ. Об этом сегодня, 19 июня, заявила координатор «оперативного штаба "Здоровое движение"» Евгения Коринец, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день было принято 4 034 пакета документов от граждан республики на оформление разрешений на выезд в Российскую Федерацию, был получен 3101 положительный ответ», – сказала Коринец.

По ее словам, большая часть остальных заявлений пока находится на рассмотрении в «Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». Отказы получили более 30 заявителей.

«Среди подаваемых документов появились случаи подачи заявлений с поддельными справками-вызовами на работу в Российскую Федерацию. Сотрудниками штаба при проверке данных был выявлен факт, что более 30 заявлений было подано на выезд в Россию для трудоустройства на предприятие ООО "Альфа-Сервис" Раменского района Московской области. При этом само предприятие насчитывает всего две штатные единицы», – заявила Коринец.

Как уверяют в «ДНР», подозрения о фиктивности документов возникли еще во время собеседований с заявителями, которые не смогли по существу рассказать о работе в указанной организации. Также в ходе проверки информации выяснилось несоответствие юридического адреса предприятия с указанным в справках-вызовах.

Как ранее сообщал «глава ДНР» Денис Пушилин, на период карантина у «ДНР» с Россией «достаточно жесткий пропускной режим». Но в «республике» прорабатывают вариант смягчения пересечения «границы» с Россией.