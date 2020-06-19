«Окна заказывали?»: На Донетчине появились новые схемы мошенничества

В течение января-мая полицейские Донетчины зарегистрировали 726 мошенничеств. В каждом четвертом случае подозреваемые установлены и привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

На первом месте по количеству случаев среди мошенничества – хищение денежных средств с банковских карт (211 факт). Преступник звонит жертве, и во время телефонного разговора потерпевший предоставляет информацию о номере банковской карты, кодовое слово, пароли, пересказывает содержание текстовых сообщений, поступающих на его мобильный телефон

Примерно столько же составляют аферы по покупке или продаже товаров по заниженным ценам через интернет-сайты OLX, Aukro, RST и другие (166 фактов). Во время сделки мошенник получает задаток, а заказанный товар не отправляет адресату или пострадавшему присылают некачественный товар.

При этом сегодня в Донецкой области распространяются новые преступные схемы.

Например, в сфере онлайн-покупок используются сайты-двойники. Мошенники используют метод фишинга, который направлен на получение данных пользователя – логина, пароля, номера карты, CVV-кода. Фишинговые сайты копируют реальные до мелочей.

Преступники обманом заставляют граждан переходить на фишинговый сайт OLX-доставки, который отличается от настоящего только одной буквой доменного имени.

Человек вводит реквизиты своей банковской карты, открывая доступ к счету, с которого злоумышленники сразу снимают деньги.

«Как это работает? Аферисты размещают на сайте объявления о продаже, скажем, телефона. Во время переговоров продавец привлекает покупателя скидкой и, когда тот радостно соглашается, направляет ссылки, якобы на сервис якобы OLX-доставки. Покупатель оплачивает товар, перейдя по ссылке. На первый взгляд – покупка надежная. Пострадавший не подозревает, что сайт фейковый, а мошенники получили не только деньги за телефон, но и все, что было на карточке», – рассказали в полиции.

Еще одна «новая старая» схема, популярная сейчас, – выманивания средств под видом установки пластиковых окон. За последний месяц в полицию поступило два таких сообщения от жителей Покровска и Дружковки.

Злоумышленники предлагают установить металлопластиковые профили по демократичным ценам. Выглядит все солидно: рабочие делают замеры, заключают официальный договор с печатью и берут предоплату – 50-80% от суммы. В Покровске «представители» фирмы даже имели при себе мобильный терминал, и пенсионер перечислил им 30 тыс. грн.

Затем преступники исчезают. Но мошеннику из Дружковки это не удалось: полицейские оперативно разыскали его.

«Привлечь к ответственности псевдоспециалистов по установлению окон сложно. Мошенники готовятся заранее и создают для себя "лазейки" в договорах. Как фигуранты и рассчитывают, потерпевшие не читают то, что написано мелким шрифтом».

Всего с начала года полицейские по схеме «Окна заказывали?» раскрыли 194 мошенничества и задержали подозреваемых.

Полицейские напоминают, что чтобы сохранить свои деньги, надо быть бдительным: