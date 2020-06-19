С начала года число жертв боевых действий на Донбассе превысило 50 человек, – ОБСЕ

В зоне боевых действий на Донбассе общее количество жертв с начала 2020 года составило 51 человек. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 июня.

«За период с 1 по 14 июня миссия подтвердила сообщения о 3 жертвах среди гражданского населения (все получили ранения). Соответственно общее количество жертв с начала 2020 года составляет 51 людей: 6 погибших и 45 раненных», – говорится в отчете.

Также СММ констатировала снижение количества нарушений режима прекращения огня за последние две недели на 30 %.

Всего зафиксировано около 6 850 нарушений, включая порядка 2 750 взрывов, по сравнению с примерно 9 850 нарушениями и ориентировочно 2 650 взрывами соответственно за предыдущий двухнедельный отчетный период.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования продолжали препятствовать работе миссии.

«В общей сложности свободу передвижения патрулей СММ на местах ограничивали 44 раза (исключительно в неподконтрольных правительству районах). Беспилотные летательные аппараты миссии (БПЛА) подвергались воздействию помех сигнала по обе стороны от линии соприкосновения в 28 случаях, и 6 раз по ним стреляли из стрелкового оружия (4 раза в неподконтрольных правительству районах)», – отмечается в отчете.