Ультиматум «ДНР»: «Республика» в одностороннем порядке откроет линию разграничения с 22 июня

«ДНР» намерена открыть линию разграничения с 22 июня – для выезда из «республики», а с 25 июня – на въезд. Об этом сегодня, 19 июня, заявила «министр иностранных дел ДНР» Натальи Никонорова.

«Позиция республик очень проста и прозрачна – мы готовы хоть завтра открыть границы на выпуск людей на территорию Украины. Но этот вопрос должен быть обсужден с представителями Киева хотя бы для того, чтобы иметь точное понимание, на каком именно КПВВ будет осуществляться пропуск, в какие дни, согласно какому графику и так далее», – отметила она.

В связи с этим, в «ДНР» до понедельника, 22 июня, мы ждут позицию украинской стороны. «По поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ, с учетом соблюдения прав граждан и принятия во внимание рисков для здоровья», – пояснила она.

При этом в «ДНР» ставят ультиматум. «Если же до обозначенного срока такая позиция нам предоставлена не будет, то мы, исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, будем готовы пойти на односторонние действия», – заявила Никанорова.

Односторонние действия заключаются в следующем. В понедельник, 22 июня, «ДНР» откроет один из своих контрольно-пропускных пунктов (КПП), через который ежедневно начнут пропускать всех желающих выехать из «республики» на подконтрольную Украины. «А с четверга, 25 июня, планируется пропуск желающих въехать обратно на территорию республики, с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий», – продолжила Никанорова.

При этом «министр» не называет, какой КПП они планируют открыть. Параллельно обвиняет украинскую сторону, что та не уведомляет «ДНР», какой КПВВ будет работать с подконтрольной территории. Отметим, что украинская сторона заранее объявила, что с 10 июня для осуществления пересечения линии разграничения в Донецкой области открывает КПВВ «Марьинка».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

16 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, а через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» прибыли 76 человек, а в «республику» – 81 человек (из них двое вернулись, т.к. их не пропустили «республиканцы»);

17 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям территорию проследовали 68 человек.

С 19 июня «ЛНР» открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» это сделать отказались.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».