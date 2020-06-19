Протесты в «ЛНР»: «МГБ» продолжает задерживать шахтеров, отключена мобильная связь

На временно неподконтрольной украинским властям части Луганщины протест рабочих на шахте «Комсомольской» закончился на прошлой неделе. Однако до сих пор в нескольких «мятежных» городах нет мобильной связи оператора Vodafone, продолжают задерживать шахтеров для допросов. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, мобильная связь отключена в городах Антрацит, Красный Луч (после переименования – Хрустальный), Ровеньки, Свердловск (после переименования – Должанск).

«Подразделение незаконных вооруженных формирований "ЛНР", так называемое "МГБ", продолжает задерживать жителей города Антрацит и работников шахты "Комсомольской" с целью допроса. Мне известно о 8 случаях задержания граждан Украины на этой неделе, после допроса все люди были отпущены, но задержание происходило показательно в публичных местах, то есть присутствует элемент запугивания со стороны так называемого "МГБ"», – сообщил Лисянский.

Он отметил, что сейчас НВФ «ЛНР» введена и реализуется операция по недопущению распространения протестных настроений. Изучают людей, которые поддерживают шахтеров и передают информацию в СМИ, сотрудничают с правозащитными и профсоюзными организациями.

«Такие действия оккупационных администраций РФ в ОРЛО*, в который раз демонстрируют массовые нарушения прав и свобод человека и гражданина. Нужно понять, что фактически против людей, которые требуют свою зарплату, были задействованы специальные подразделения так называемой Народной милиции НВФ "ЛНР", город был окружен, связь была отключена. Сейчас оккупанты все делают для того, чтобы запугать людей с целью недопущения протестов», – заключил правозащитник.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» продолжалась с 5 по 13 июня. Под землей находилось до 150 горняков. Представители «МГБ ЛНР» допрашивали работников с целью выявления зачинщиков протеста, и первоначально задержали двух сотрудников шахты. Далее число задержанных выросло до 14 рабочих. 10 июня бастующие объявили голодовку. В городах «республики» в поддержку шахтеров клеили листовки. 13 июня горняки «Комсомольской» поднялись на поверхность. Они добились выплаты задолженности за апрель, однако без компенсаций и доплат.

Также «МГБ ЛНР» освободило большинство удерживаемых, но продолжает держать «на подвалах» 7 шахтеров, участвовавших в недавних забастовках на трех шахтах. В этой связи в «ЛНР» и «ДНР» призывают к всеобщей акции протеста «Поддержи похищенных шахтеров».

*Сокращение: ОРЛО – отдельные районы Луганской области.