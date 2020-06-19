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Бил головой о стену: Убийцу из Северодонецка посадили на 11 лет

19.06.20 17:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Житель Северодонецка осужден на 11 лет лишения свободы за убийство матери своей сожительницы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает прокуратура Луганской области.

Стороной обвинения доказано, что в июле 2019 года в Северодонецке местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшего конфликта с матерью сожительницы трижды ударил ее головой о бетонную стену. В дальнейшем подсудимый нанес женщине множественные удары ногами и руками в разные части тела.

После совершенного преступления последний скрылся с места происшествия.

Пострадавшую нашли мертвой на лестничной площадке общежития.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорил к 11 годам лишения свободы. Однако, защита подала апелляционную жалобу на данное решение.

В итоге, коллегия судей Луганского апелляционного суда не удовлетворила иск и оставила приговор суда первой инстанции без изменений.

Сейчас приговор вступил в законную силу.

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